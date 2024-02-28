Милорадович (фон Хённинг О’Каролл) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович (фон Хённинг О’Каролл) ?

Место рождения

Регенсбург

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Баронесса.
Бракосочетание
Около 1959

Муж: Милорадович Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
07.07.1960

Дочь: Фон Круа Александра Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1961

Дочь: Милорадович Марина Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна

Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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