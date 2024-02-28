Милорадович (фон Хённинг О’Каролл) ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Баронесса.
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
07.07.1960
Дочь: Фон Круа Александра Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1961
Дочь: Милорадович Марина Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Милорадович Татьяна Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1965
Дочь: Милорадович Лариса Серафимовна
Отец ребёнка: Милорадович Серафим Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно