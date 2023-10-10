Милорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти?.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Эмиграция
Около 1918
Откуда: Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
1929
Сын: Милорадович Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Милорадович Николай Леонидович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1966