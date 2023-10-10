Милорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна

Милорадович (Трубецкая) Ольга Юрьевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.05.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эмиграция
Около 1918
Откуда: Санкт-Петербург, Российская империя
Бракосочетание
Около 1928

Муж: Милорадович Николай Леонидович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Милорадович Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Милорадович Николай Леонидович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close