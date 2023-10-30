Аксинья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Лукьянова

Место рождения

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Будоговищи, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрена Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Савостьянов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пётр Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Савостьянов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Никита Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Савостьянов

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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