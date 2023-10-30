Аксинья Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрена Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Савостьянов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пётр Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Савостьянов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Никита Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Савостьянов
Смерть
Неизвестно