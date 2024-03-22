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Пётр Дементьев

Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Дементий Савостьянов

Мать: Аксинья Лукьянова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Петрова

Мать ребёнка: Анна Самойлова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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