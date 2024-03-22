Пётр Дементьев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Дементий Савостьянов
Мать: Аксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Петрова
Мать ребёнка: Анна Самойлова
Смерть
Неизвестно