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Дементий Савостьянов

Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Савостьян Данилов

Мать: Авдотья Осипова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрена Дементьева

Мать ребёнка: Аксинья Лукьянова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пётр Дементьев

Мать ребёнка: Аксинья Лукьянова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Никита Дементьев

Мать ребёнка: Аксинья Лукьянова

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1812
Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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