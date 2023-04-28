Дементий Савостьянов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Савостьян Данилов
Мать: Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрена Дементьева
Мать ребёнка: Аксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пётр Дементьев
Мать ребёнка: Аксинья Лукьянова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Никита Дементьев
Мать ребёнка: Аксинья Лукьянова
Смерть
1812