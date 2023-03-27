Мирославский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирославский Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1905

Дата смерти

14.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905

Отец: Мирославский Михаил Андреевич

Мать: Мирославская Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.1989
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