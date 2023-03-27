Мирославский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1905
Дата смерти14.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.05.1989