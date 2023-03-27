Мирославская (Громцева) Мария Викторовна
Место рожденияЧереповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения12.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884
Отец: Громцев Виктор Матвеевич
Мать: Громцева Юлия Эрастовна
Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1905
Сын: Мирославский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Мирославский Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно