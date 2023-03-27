Мирославская (Громцева) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирославская (Громцева) Мария Викторовна

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Место рождения

Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884

Отец: Громцев Виктор Матвеевич

Мать: Громцева Юлия Эрастовна

Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1905

Сын: Мирославский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мирославский Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирославский Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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