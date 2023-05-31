(Журавлева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно