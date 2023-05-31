(Журавлева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Журавлева) Александра Ивановна

(Журавлева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Иван Васильевич

Мать: Журавлева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close