Гужова (Власова) Елизавета Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1915 ст.
Сын: Гужов Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1918 ст.
Сын: Гужов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно