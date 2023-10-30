Гужова (Власова) Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужова (Власова) Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1910 ст.

Муж: Гужов Сергей Яковлевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1912 ст.

Сын: Гужов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1915 ст.

Сын: Гужов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1918 ст.

Сын: Гужов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Гужов Сергей Яковлевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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