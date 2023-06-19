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Гужов Сергей Яковлевич

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Гужов Яков Осипович

Мать: Гужова Марья Ивановна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1910 ст.

Жена: Гужова Елизавета Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1912 ст.

Сын: Гужов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1915 ст.

Сын: Гужов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1918 ст.

Сын: Гужов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область