Гужов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Гужов Яков Осипович
Мать: Гужова Марья Ивановна
Бракосочетание
20.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1910 ст.
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.06.1915 ст.
Сын: Гужов Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.01.1918 ст.
Сын: Гужов Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Гужова Елизавета Игнатьевна
Смерть
Неизвестно