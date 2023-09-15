Кирьянова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кирьянов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Кирьянов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирьянов Николай Михайлович

Смерть
После 1917
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