Кирьянова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кирьянов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Кирьянов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кирьянов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917