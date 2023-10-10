Кирьянов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Призыв на военную службу
02.08.1941
Военная награда
22.12.1942
Награжден медалью "За оборону Сталинграда"
Военная награда
27.01.1944
Награжден медалью "За боевые заслуги". 24 стрелковая Бердичевская дивизия писарь партийного учёта политотдела дивизии ст. сержант
Военная награда
02.04.1945
Награждён орденом Красной Звезды 24 Стрелковая Бердичевская дивизия писарь партучёта политотдела дивизии
Военная награда
06.04.1985
Награждён орденом Отечественной войны II степени
Смерть
После 1985