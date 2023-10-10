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Кирьянов Николай Николаевич

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Кирьянов Николай Михайлович

Мать: Кирьянова Екатерина Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
02.08.1941
Военная награда
22.12.1942
Награжден медалью "За оборону Сталинграда"
Военная награда
27.01.1944
Награжден медалью "За боевые заслуги". 24 стрелковая Бердичевская дивизия писарь партийного учёта политотдела дивизии ст. сержант
Военная награда
02.04.1945
Награждён орденом Красной Звезды 24 Стрелковая Бердичевская дивизия писарь партучёта политотдела дивизии
Военная награда
06.04.1985
Награждён орденом Отечественной войны II степени
Смерть
После 1985
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