Кирьянов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.11.1876
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1876
Крещение
27.11.1876
Восприемник - крестьянский сын д. Бедрино Стахий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кирьянов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Кирьянов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917