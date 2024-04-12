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Кирьянов Николай Михайлович

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.11.1876

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1876

Отец: Кирьянов Михаил Петрович

Мать: Кирьянова Анастасия Степановна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
27.11.1876
Восприемник - крестьянский сын д. Бедрино Стахий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кирьянов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Кирьянов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кирьянова Екатерина Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирьянова Екатерина Александровна

Смерть
После 1917
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