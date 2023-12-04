Юданов Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юданов Арсентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1899 ст.

Дочь: Андреева Александра Арсеньевна

Мать ребёнка: Юданова Дарья Ивановна

Спориево, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Деревня Старый погост Белозерского района (не могу найти на карте)
Смерть
Неизвестно
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