Юданова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1899 ст.
Дочь: Андреева Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: Юданов Арсентий
Спориево, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Деревня Старый погост Белозерского района (не могу найти на карте)
Смерть
Неизвестно