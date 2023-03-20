Андреева Александра Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Александра Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Старый погост Белозерского района (не могу найти на карте)
Место жительства
1930
Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Место жительства
1944
Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Параскева Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Павел Викторович

Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Виктор Арефьевич

Смерть
Неизвестно