Андреева Александра Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Старый погост Белозерского района (не могу найти на карте)
Место жительства
1930
Место жительства
1944
Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Параскева Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Андреев Виктор Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно