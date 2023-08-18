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Вострикова Оксинья Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Востриков Климонт Трифонов

Отец ребёнка: Востриков Трифон (Трифанко) Ильин

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Востриков Архип Трифонов

Отец ребёнка: Востриков Трифон (Трифанко) Ильин

поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Трифон (Трифанко) Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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