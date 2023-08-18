Вострикова Оксинья Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Востриков Климонт Трифонов
Отец ребёнка: Востриков Трифон (Трифанко) Ильин
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Востриков Трифон (Трифанко) Ильин
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя