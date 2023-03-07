Востриков Климонт Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Климонт Трифонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1667 г.р.

Жена

Около 1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Востриков Трифон (Трифанко) Ильин

Мать: Вострикова Оксинья Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Марья Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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