Востриков Трифон (Трифанко) Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Востриков Илья Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Востриков Климонт Трифонов
Мать ребёнка: Вострикова Оксинья Лукина
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Вострикова Оксинья Лукина
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710