Востриков Трифон (Трифанко) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Трифон (Трифанко) Ильин

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Место рождения

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Востриков Илья Гаврилов

Мать: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Востриков Климонт Трифонов

Мать ребёнка: Вострикова Оксинья Лукина

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Востриков Архип Трифонов

Мать ребёнка: Вострикова Оксинья Лукина

поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Оксинья Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Липовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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