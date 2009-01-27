Иванова (Щеголеватых) Пелагея Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Щеголеватых) Пелагея Назаровна

Иванова (Щеголеватых) Пелагея Назаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1922

Дата смерти

27.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1922

Отец: Щеголеватых Назар Константинович

Мать: Щеголеватых Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.01.1949

Дочь: Шумахер Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
10.10.1955

Дочь: Тесленко Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Митрофанович

Смерть
27.01.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close