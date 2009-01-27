Иванова (Щеголеватых) Пелагея Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1922
Дата смерти27.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1922
Рождение ребёнка
09.01.1949
Дочь: Шумахер Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
10.10.1955
Дочь: Тесленко Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.2009