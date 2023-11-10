Цыбин Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Цыбин Яков Иванович
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Долгополова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Цыбина Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина Дарья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789