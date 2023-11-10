Цыбин Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Иван Алексеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Цыбин Яков Иванович

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Долгополова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Цыбина Дарья Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина Дарья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1789
Ржев, город Ржев, Тверская область
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