Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна

Место рождения

Вахруши, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.10.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахруши, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красногорцев Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
09.10.1973

Сын: Красногорцев Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Красногорцев Вячеслав Павлович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорцев Вячеслав Павлович

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