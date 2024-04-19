Красногорцева (Маслова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения05.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1973
Сын: Красногорцев Павел Вячеславович
Отец ребёнка: Красногорцев Вячеслав Павлович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красногорцев Вячеслав Павлович