посёлок городского типа Вахруши, посёлок городского типа Вахруши, Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Вахруши

Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
12804Малозавалинская (Тимка, Коромысел), д. каз.при рч. Моховице.101011412
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Стуловская волость
1209. Малозавалинская (Коромысловы), деревня бывшая государственная, при речке Моховице, дворов 4, жителей 22, 4 кожевенных заводов, клеевар. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Слободской район
230272Вахрушипгт58°41'50°01'O-39-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Слободской муниципальный район, Вахрушевское городское поселение
33635153051пгт Вахрушипоселок городского типа
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