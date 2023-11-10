Кухалев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухалев Иван Васильевич

Место рождения

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

После 1890 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Кухалев Василий Захарович

Мать: Кухалева Ульяна Арсентьевна

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
С 14.12.1943 по 06.04.1945
Участник Великой Отечественной войны. Чтобы пойти на фронт, приписал себе один год и свой год рождения указал как 1925. Был призван в армию 14.12.1943 г. Ярцевским РВК Смоленской области после освобож... Показать все
Попал в плен (военное)
С 18.07.1944 по ?.03.1945
Плокщяй, Šakių rajono savivaldybė, Marijampolės apskritis
Дата и обстоятельства пропажи без вести: «18.07.44 г. Во время атаки противника было пущено 27 танков и до 2-х батальонов пехоты. Когда завязался бой нашему подразделению пришлось отойти правее, а наш... Показать все
Награда
07.05.1945
Медаль "За отвагу"
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга». При взятии Кенигсберга был тяжело ранен в ногу, по ранению демобилизован.
Место жительства
С 1946
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
После демобилизации был направлен на восстановление Сталинграда.
Рождение ребёнка
08.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
С 1953

Жена: Федосова Татьяна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
гражданский брак
Место жительства
С 1953
Омск, город Омск, Омская область
Был направлен на строительство Омского нефтеперерабатывающего завода.
Рождение ребёнка
08.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Татьяна Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
13.04.1956

Дочь: Изотова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 1970
Омск, город Омск, Омская область
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