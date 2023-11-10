Кухалев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Военная служба
С 14.12.1943 по 06.04.1945
Участник Великой Отечественной войны. Чтобы пойти на фронт, приписал себе один год и свой год рождения указал как 1925. Был призван в армию 14.12.1943 г. Ярцевским РВК Смоленской области после освобож... Показать все
Попал в плен (военное)
С 18.07.1944 по ?.03.1945
Плокщяй, Šakių rajono savivaldybė, Marijampolės apskritis
Дата и обстоятельства пропажи без вести: «18.07.44 г. Во время атаки противника было пущено 27 танков и до 2-х батальонов пехоты. Когда завязался бой нашему подразделению пришлось отойти правее, а наш... Показать все
Награда
07.05.1945
Медаль "За отвагу"
Награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга». При взятии Кенигсберга был тяжело ранен в ногу, по ранению демобилизован.
Место жительства
С 1946
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
После демобилизации был направлен на восстановление Сталинграда.
Рождение ребёнка
08.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
С 1953
гражданский брак
Место жительства
С 1953
Был направлен на строительство Омского нефтеперерабатывающего завода.
Рождение ребёнка
08.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1956
Дочь: Изотова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1970