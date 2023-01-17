Кухалева Ульяна Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Кухалев Василий Захарович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кухалев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кухалев Василий Захарович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кухалев Василий Захарович
Смерть
Неизвестно