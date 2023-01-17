Кухалева Ульяна Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухалева Ульяна Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кухалев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кухалев Василий Захарович

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кухалев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кухалев Василий Захарович

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кухалев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кухалев Василий Захарович

Мачульники, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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