Исаков Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения25.02.1874
Дата смерти?.08.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1874
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Исакова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1906
Мать ребёнка: Исакова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Исаков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Исакова Агриппина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин деревни Башино Тульской губернии, кочегар паровоза
Смерть
?.08.1918