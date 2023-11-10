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Исаков Василий Степанович

Место рождения

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.02.1874

Дата смерти

?.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1874

Отец: Исаков Степан Михайлович

Мать: Исакова Феодосья Антоновна

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Агриппина Петровна

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Исаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Агриппина Петровна

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Исаков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Агриппина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин деревни Башино Тульской губернии, кочегар паровоза
Смерть
?.08.1918
Москва, город федерального значения Москва
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