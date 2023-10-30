Исакова (Миронова) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Миронова) Агриппина Петровна

Место рождения

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.06.1880

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1880

Отец: Миронов Петр Петрович

Мать: Миронова Евдокия Андриановна

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Исаков Василий Степанович

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Исаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Исаков Василий Степанович

Башино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Исаков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Исаков Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, домохозяйка, чернорабочая на железной дороге
Смерть
После 1941
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