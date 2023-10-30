Исакова (Миронова) Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1880
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1880
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Исаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
28.10.1906
Отец ребёнка: Исаков Василий Степанович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Исаков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Исаков Василий Степанович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, домохозяйка, чернорабочая на железной дороге
Смерть
После 1941