Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Фёдорова

Мария Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

22.12.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1799

Дочь: Васса Карпова

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1801

Сын: Алексей Карпов

Отец ребёнка: Карп Иванов

д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1803

Сын: Трифон Карпов

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1808

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Овсянкин Ефим Карпов

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Карпова

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1819

Дочь: Феодосия Карпова

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1822

Сын: Анисим Карпов

Отец ребёнка: Карп Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
22.12.1823
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close