Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти22.12.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1799
Дочь: Васса Карпова
Отец ребёнка: Карп Иванов
Рождение ребёнка
11.02.1801
Сын: Алексей Карпов
Отец ребёнка: Карп Иванов
д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1803
Сын: Трифон Карпов
Отец ребёнка: Карп Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1808
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Иванов
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Овсянкин Ефим Карпов
Отец ребёнка: Карп Иванов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Карпова
Отец ребёнка: Карп Иванов
Рождение ребёнка
07.06.1819
Дочь: Феодосия Карпова
Отец ребёнка: Карп Иванов
Рождение ребёнка
17.02.1822
Сын: Анисим Карпов
Отец ребёнка: Карп Иванов
Смерть
22.12.1823