Карп Иванов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти11.05.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Иван Минин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1799
Дочь: Васса Карпова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
11.02.1801
Сын: Алексей Карпов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1803
Сын: Трифон Карпов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
04.03.1808
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Овсянкин Ефим Карпов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Карпова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
07.06.1819
Дочь: Феодосия Карпова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
17.02.1822
Сын: Анисим Карпов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Смерть
11.05.1822