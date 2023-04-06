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Карп Иванов

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

11.05.1822

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Иван Минин

Мать: не указана

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1799

Дочь: Васса Карпова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1801

Сын: Алексей Карпов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1803

Сын: Трифон Карпов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1808

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Овсянкин Ефим Карпов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Карпова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1819

Дочь: Феодосия Карпова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1822

Сын: Анисим Карпов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
11.05.1822
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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