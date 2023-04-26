Данилова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Данилов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов

Рождение ребёнка
13.08.1901

Сын: Данилов Максим Кириллович

Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов

Рождение ребёнка
30.09.1903

Дочь: Устиния Кирилловна

Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов

Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов

Смерть
Неизвестно
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