Данилова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1899
Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов
Рождение ребёнка
13.08.1901
Сын: Данилов Максим Кириллович
Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов
Рождение ребёнка
30.09.1903
Дочь: Устиния Кирилловна
Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Данилов Кр 10.02.1902 Кирилл Степанов
Смерть
Неизвестно