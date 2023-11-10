Сидорин Аверьян (Северьян) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1840 ст.
Дата смерти11.11.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Бракосочетание
1863 ст.
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Сидорина Устинья Северьяновна
Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
11.08.1866 ст.
Дочь: Сидорина Наталья Северьянова
Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
18.03.1869 ст.
Сын: Сидорин Степан Северьянович (Аверьянович)
Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
26.09.1871 ст.
Дочь: Сидорина Фёкла Северьянова
Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна
Смерть
11.11.1895 ст.