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Сидорин Аверьян (Северьян) Сергеевич

Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

11.11.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Сидорин Сергей Семёнович

Мать: Сидорина Ефросинья Яковлева

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
1863 ст.

Жена: Сидорина Прасковья Максимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Сидорина Устинья Северьяновна

Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.08.1866 ст.

Дочь: Сидорина Наталья Северьянова

Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.03.1869 ст.

Сын: Сидорин Степан Северьянович (Аверьянович)

Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.09.1871 ст.

Дочь: Сидорина Фёкла Северьянова

Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидорин Пётр Аверьянович

Мать ребёнка: Сидорина Прасковья Максимовна

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
11.11.1895 ст.
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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