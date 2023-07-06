Сидорина Ефросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорина Ефросинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

После 1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Сидорин Аверьян Сергеевич

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович

Бракосочетание
1840 ст.

Муж: Сидорин Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Сидорина Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сидорина Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Сидорин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сидорин Фрол Сергеевич

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Сидорин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович

Смерть
После 1870 ст.