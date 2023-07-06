Сидорина Ефросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиПосле 1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Сидорин Аверьян Сергеевич
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович
Бракосочетание
1840 ст.
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Сидорина Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сидорина Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Отец ребёнка: Сидорин Сергей Семёнович
Смерть
После 1870 ст.