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Избяков Шарафутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абезбякиев Избяк

Мать: Шабанова Биксултан

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шарафутдинова Фатхия

Мать ребёнка: Земалетдинова Фатима

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шарафутдинов Камалетдин

Мать ребёнка: Земалетдинова Фатима

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шарафутдинова Фатиха

Мать ребёнка: Земалетдинова Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земалетдинова Фатима

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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