Избяков Шарафутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Абезбякиев Избяк
Мать: Шабанова Биксултан
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шарафутдинова Фатхия
Мать ребёнка: Земалетдинова Фатима
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Земалетдинова Фатима
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шарафутдинова Фатиха
Мать ребёнка: Земалетдинова Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земалетдинова Фатима
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно