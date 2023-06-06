Земалетдинова (Земалетдинова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земалетдинова (Земалетдинова) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шарафутдинова Фатхия

Отец ребёнка: Избяков Шарафутдин

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шарафутдинов Камалетдин

Отец ребёнка: Избяков Шарафутдин

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шарафутдинова Фатиха

Отец ребёнка: Избяков Шарафутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Избяков Шарафутдин

Смерть
Неизвестно