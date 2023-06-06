Земалетдинова (Земалетдинова) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шарафутдинова Фатхия
Отец ребёнка: Избяков Шарафутдин
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Избяков Шарафутдин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шарафутдинова Фатиха
Отец ребёнка: Избяков Шарафутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Избяков Шарафутдин
Смерть
Неизвестно