Мандрыка Пётр Пантелеймонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Мандрика Пантелеймон Андреевич
Мать: Мандрыкина София
Военная служба
Около 1794
Род войск: Российская императорская армия Вступил в службу
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
20.12.1819
Мать ребёнка: Мандрыка Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мандрыка Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Мандрыка Евдокия Ивановна
Военная служба
1827
Род войск: Курский гарнизонный батальон Воинское звание: подполковник У него в Курске каменный дом и дворовых мужского пола 12 душ. Указан в списке дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Двор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827