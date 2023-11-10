Мандрыка Пётр Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка Пётр Пантелеймонович

Место рождения

Царичанка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Мандрика Пантелеймон Андреевич

Мать: Мандрыкина София

Царичанка, Дніпропетровська область
Военная служба
Около 1794
Род войск: Российская императорская армия Вступил в службу
Бракосочетание
Около 1818

Жена: Мандрыка Евдокия Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.12.1819

Сын: Мандрыка Иван Петрович

Мать ребёнка: Мандрыка Евдокия Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мандрыка Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Мандрыка Евдокия Ивановна

Курск, город Курск, Курская область
Военная служба
1827
Курск, город Курск, Курская область
Род войск: Курский гарнизонный батальон Воинское звание: подполковник У него в Курске каменный дом и дворовых мужского пола 12 душ. Указан в списке дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Двор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
После 1827
Курск, город Курск, Курская область
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