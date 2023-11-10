Мандрыка (Антонова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь подполковника.
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
20.12.1819
Отец ребёнка: Мандрыка Пётр Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мандрыка Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Мандрыка Пётр Пантелеймонович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827