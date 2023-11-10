Мандрыка (Антонова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Антонова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1827

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Дочь подполковника.
Бракосочетание
Около 1818

Муж: Мандрыка Пётр Пантелеймонович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.12.1819

Сын: Мандрыка Иван Петрович

Отец ребёнка: Мандрыка Пётр Пантелеймонович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мандрыка Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Мандрыка Пётр Пантелеймонович

Курск, город Курск, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
После 1827
Курск, город Курск, Курская область
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