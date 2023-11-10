Де Бовэ (Модина) Анастасия Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДе Бовэ (Модина) Анастасия Глебовна

Де Бовэ (Модина) Анастасия Глебовна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

22.06.1888

Дата смерти

04.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1888

Отец: Модин Глеб

Мать: ?

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.06.1910

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Де Бовэ Николай Сергеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Беккер Наталья Николвевна

Отец ребёнка: Де Бовэ Николай Сергеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.01.1918

Сын: Бове Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Де Бовэ Николай Сергеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Де Бовэ Николай Сергеевич

Смерть
04.12.1937
Бутовский полигон
Причина смерти: расстреляна на Бутовском полигоне
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close