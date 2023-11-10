Де Бовэ (Модина) Анастасия Глебовна
Место рождения
Дата рождения22.06.1888
Дата смерти04.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1888
Отец: Модин Глеб
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.06.1910
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Де Бовэ Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Беккер Наталья Николвевна
Отец ребёнка: Де Бовэ Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
20.01.1918
Отец ребёнка: Де Бовэ Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1937
Бутовский полигон
Причина смерти: расстреляна на Бутовском полигоне
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон