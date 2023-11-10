(Холопова) Фаина Николаева
Место рождения
Дата рождения29.03.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1913
Крещение
30.03.1913
Воспреемники - села Великого крестьяне Павел Григорьев Холопов и Мария Дмитриева Труфанова. Таинство совершал Николай Розанов с псаломщиком Виктором Ледановым. (ГАЯО ф.230 оп.11 д.1033 лист 132об-133 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно