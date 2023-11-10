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(Холопова) Фаина Николаева

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1913

Отец: Холопов Николай Павлович

Мать: Холопова Афанасия Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
30.03.1913
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники - села Великого крестьяне Павел Григорьев Холопов и Мария Дмитриева Труфанова. Таинство совершал Николай Розанов с псаломщиком Виктором Ледановым. (ГАЯО ф.230 оп.11 д.1033 лист 132об-133 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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