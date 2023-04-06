Холопов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1889
Дата смертиМежду 1914 и 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889
Отец: Холопов Павел Григорьевич
Мать: Холопова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Холопова Афанасия Петрова
Рождение ребёнка
29.03.1913
Дочь: Фаина Николаева
Мать ребёнка: Холопова Афанасия Петрова
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1914 и 1918