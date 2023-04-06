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Холопов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1889

Дата смерти

Между 1914 и 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889

Отец: Холопов Павел Григорьевич

Мать: Холопова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Холопов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Холопова Афанасия Петрова

Рождение ребёнка
29.03.1913

Дочь: Фаина Николаева

Мать ребёнка: Холопова Афанасия Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холопова Афанасия Петрова

Смерть
Между 1914 и 1918
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