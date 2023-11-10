Остапенко Стефанида Мартиновна
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович
Бракосочетание
До 1700
Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Остапенко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Остапенко Кондрат Павлович
Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Остапенко Матвей Павлович
Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович
Смерть
Неизвестно