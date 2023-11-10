Остапенко Стефанида Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Стефанида Мартиновна

Место рождения

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Остапенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
До 1700

Муж: Остапенко Павел Остапович

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Остапенко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Остапенко Кондрат Павлович

Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Остапенко Петр Павлович

Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Остапенко Матвей Павлович

Отец ребёнка: Остапенко Павел Остапович

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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