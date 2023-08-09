Остапенко Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Остапенко Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Остапенко Максим Петрович
Мать ребёнка: Остапенко Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Остапенко Агафия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно