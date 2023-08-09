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Остапенко Петр Павлович

Место рождения

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Остапенко Павел Остапович

Мать: Остапенко Стефанида Мартиновна

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Остапенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Остапенко Агафия Федоровна

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Остапенко Максим Петрович

Мать ребёнка: Остапенко Агафия Федоровна

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Остапенко Агафия Федоровна

Белогорье, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапенко Агафия Федоровна

Смерть
Неизвестно