Михеева (Богачёва) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти03.10.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Богачёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1930
Рождение ребёнка
12.11.1932
Рождение ребёнка
04.04.1935
Дочь: Тупицына Галина Ивановна
Отец ребёнка: Михеев Иван Степанович
деревня Михеичи Яранского района Кировской области
Рождение ребёнка
04.11.1937
Рождение ребёнка
20.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1992