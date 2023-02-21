Михеева (Богачёва) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Богачёва) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.10.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Богачёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
12.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
04.04.1935

Дочь: Тупицына Галина Ивановна

Отец ребёнка: Михеев Иван Степанович

деревня Михеичи Яранского района Кировской области
Рождение ребёнка
04.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Иван Степанович

Рождение ребёнка
20.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михеев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Иван Степанович

Смерть
03.10.1992
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