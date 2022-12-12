Богачёв Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёв Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Михеева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Дубнички, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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