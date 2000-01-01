Михеев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

13.02.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
12.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
04.04.1935

Дочь: Тупицына Галина Ивановна

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Алексеевна

деревня Михеичи Яранского района Кировской области
Рождение ребёнка
04.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Пелагея Алексеевна

Смерть
13.02.1941
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