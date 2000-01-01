Михеев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти13.02.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1930
Рождение ребёнка
12.11.1932
Рождение ребёнка
04.04.1935
Дочь: Тупицына Галина Ивановна
Мать ребёнка: Михеева Пелагея Алексеевна
деревня Михеичи Яранского района Кировской области
Рождение ребёнка
04.11.1937
Рождение ребёнка
20.01.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1941