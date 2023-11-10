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Ушаков Конон Иванович

Место рождения

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.03.1849 ст.

Дата смерти

09.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1849 ст.

Отец: Ушаков Иван Перфильевич

Мать: Ушакова Гликерия Трофимовна

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ушаков Степан Кононович

Мать ребёнка: Ушакова Марфа Елизаровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Емельянова Ирина Кононовна

Мать ребёнка: Ушакова Марфа Елизаровна

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кулябина Евдокия Кононовна

Мать ребёнка: Ушакова Марфа Елизаровна

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Марфа Елизаровна

Смерть
09.03.1896 ст.
Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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