Ушаков Конон Иванович
Место рождения
Дата рождения01.03.1849 ст.
Дата смерти09.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1849 ст.
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Ушакова Марфа Елизаровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Емельянова Ирина Кононовна
Мать ребёнка: Ушакова Марфа Елизаровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кулябина Евдокия Кононовна
Мать ребёнка: Ушакова Марфа Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Марфа Елизаровна
Смерть
09.03.1896 ст.