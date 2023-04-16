Ушакова Марфа Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ушаков Конон Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Емельянова Ирина Кононовна
Отец ребёнка: Ушаков Конон Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кулябина Евдокия Кононовна
Отец ребёнка: Ушаков Конон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно