Ушакова Марфа Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова Марфа Елизаровна

Ушакова Марфа Елизаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ушаков Степан Кононович

Отец ребёнка: Ушаков Конон Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Емельянова Ирина Кононовна

Отец ребёнка: Ушаков Конон Иванович

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кулябина Евдокия Кононовна

Отец ребёнка: Ушаков Конон Иванович

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Конон Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close