Ушакова (Дерягина) Гликерия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
13.10.1839
Рождение ребёнка
21.03.1842 ст.
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
01.03.1844 ст.
Дочь: (Ушакова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
07.08.1846 ст.
Сын: Ушаков Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
01.03.1849 ст.
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Ушакова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
02.12.1854 ст.
Сын: Ушаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
02.12.1854 ст.
Дочь: (Ушакова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.
Дочь: (Ушакова) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич