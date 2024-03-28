Ушакова (Дерягина) Гликерия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Дерягина) Гликерия Трофимовна

Ушакова (Дерягина) Гликерия Трофимовна

Место рождения

Деряги, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дерягин Трофим Яковлевич

Мать: Дерягина Стефанида Осиповна

Деряги, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
13.10.1839

Муж: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1842 ст.

Сын: Ушаков Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1844 ст.

Дочь: (Ушакова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1846 ст.

Сын: Ушаков Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1849 ст.

Сын: Ушаков Конон Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Ушакова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1854 ст.

Сын: Ушаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1854 ст.

Дочь: (Ушакова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1857 ст.

Дочь: (Ушакова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Порфирьевич

Тумановской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.