(Егорова) Дария Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Егоров Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина (?)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно