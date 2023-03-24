(Егорова) Дария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Дария Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Егоров Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина (?)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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