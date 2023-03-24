Егоров Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Илларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.

Сын: Егоров Григорий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Дария Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Курник Елена Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Егоров Александр Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Евсеева Зинаида Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гачегова Мария Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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