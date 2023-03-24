Егоров Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1910 ст.
Сын: Егоров Григорий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Ореховка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Дария Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Курник Елена Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Егоров Александр Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Евсеева Зинаида Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гачегова Мария Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно