Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: не указан

Мать: Дария Илларионовна

Смерть
Около 1967
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