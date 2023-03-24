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Екатерина
Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1949
Дата смерти
Около 1967
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Егорова) Дария Илларионовна
Около 1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: не указан
Мать:
Дария Илларионовна
Смерть
Около 1967
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